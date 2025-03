Ilgiorno.it - I Nas nella casa di riposo di Codogno: verifiche sui turni del personale e sulla lavanderia

(Lodi), 3 marzo 2025 – Blitz dei NasdiSan Giorgio di viale Gandolfi a: i carabinieri del nucleo antisofisticazioni hanno effettuato un sopralluogo negli spazi della Rsa, ma al termine della perlustrazione non ci sarebbero state contestazioni elevate, anche se i militari dell’Arma hanno prelevato della documentazione su cui effettueranno successivi approfondimenti. Resta da capire se la visita dei Nas sia avvenuta in un contesto didi routine oppure in seguito a una segnalazione esterna. Il sindacalista Gianfranco Bignamini è da giorni però che punta il dito sull’Asp, sollevando diverse criticità. “I Nas hanno riscontrato che un ascensore è fermo da tempo e hanno preso documenti suidelsanitario e controllato pure la” ha detto.