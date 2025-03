Gamberorosso.it - I migliori oli extravergine d'Italia 2025 secondo il Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

Dieci anni fa l’allora eurodeputato Ivan Jakovcic presentò la proposta di risoluzione europea per l’introduzione di una nuova categoria merceologica che valorizzasse l'aspetto chimico, sensoriale, organolettico e salutare dell'oliodi oliva di qualità. Si tratta di un percorso che molti produttori e consumatorini auspicano da anni (anche perché sanno bene cosa sia davvero la “qualità” e cosa significhi la concorrenza con prodotti che hanno lo stesso nome, ma che sono in realtà quasi da buttare) e che anche ilha sposato con la Guida Oli d'fin dalla sua prima edizione nel 2011. Quindici anni di assaggi, di confronto, di impegno nel valorizzare le tante potenzialità dell’oro verdeno. Ora arriva nelle librerie la guida Oli d'del, realizzata in partnership con Banca Monte dei Paschi di Siena e presentata alSol2Expo di Verona.