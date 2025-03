Ilrestodelcarlino.it - I migliori 10 ospedali in Emilia Romagna, la classifica

La rivista americana Newsweek ha stilato, in collaborazione con Statista, una graduatoria sulla qualità del sistema sanitario che prende in esame più di 2.400di 30 Paesi: il Sant'Orsola di Bologna è quinto in Italia, 73esimo al mondo. Ecco come si posiziona la nostra regione