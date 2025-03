Amica.it - I look delle italiane agli Oscar 2025

A Los Angeles è andata in scena la 97esima edizione dei premi. Quest’anno, l’Italia è stata rappresentata da Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher. Mentre Bianca Balti ha partecipato all’after party degli Awards.Rossellini ha optato per un abito in velluto blu con strascico e mantella di Dolce&Gabbana. Il capo è un omaggio al regista David Lynch che nel 1986 la volle protagonista di Blue Velvet. Completa la mise con gioielli Bulgari. Gli orecchini erano quelli indossati da sua madre, Ingrid Bergman, nel film Viaggio in Italia (1954). Alba Rohrwacher ha indossato un abito lungo di velluto con balze di taffetà e polsini in organza color avorio della collezione Vertigineux Haute Couture di Valentino e gioielli Chopard . Infine Bianca Balti, al Vanity Fairs After Party, ha scelto un abito in georgette e raso della collezione Fendi Couture P/E 2023.