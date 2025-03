Secoloditalia.it - I giudici “graziano” ancora gli eco vandali di Ultima Generazione: imbrattarono il dito di Cattelan a Milano

Leggi su Secoloditalia.it

Un altro “aiutino” deiagli eco-. Arriva la “grazia” per gli attivisti diGererazione che nel 2023 avevano imbrattato “L.o.v.e“, la scultura di Maurizio, comunemente nota come Il. E posta di fronte al palazzo della Borsa in piazza Affari di. Gli ambientalisti che avevano lanciato vernice arancione lavabile contro la statua erano finiti a processo al tribunale di. Ora, la giudice Maria Teresa Guadagnino ha deciso di non procedere per deturpamento di beni mobili per difetto di querela. I tre attivisti sono stati prosciolti. La Procura milanese, che aveva chiesto l’assoluzione per la particolare tenuità del fatto, contestava infatti ai ragazzi il reato di imbrattamento di beni culturali, adesso riqualificato in quello più lieve di deturpamento, per il quale è però necessaria una querela.