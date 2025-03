Ilgiorno.it - I giovani chef della Calabria raccontano il loro territorio con piatti d'autore

Milano – Una regione che vanta un vasto e interessantericco di storia, ma non ancora preso d'assalto dai turisti. La, è anche terra di eccellenze enogastronomiche, di vini e didi talento e di entusiasmo. Alla scopertaè stato il temaserata a Identità Golose Milano lo scorso weekend all'Allianz MiCo. Protagonisti quattro dei più talentuosiregione Caterina Ceraudo, Luca Abbruzzino, Antonio Biafora e Nino Rossi che hanno voluto raccontato con ila ricchezza delle materie prime del. L’evento fa parte del percorso di promozione del dipartimento agricolturaRegionee da Arsac, che valorizza in contesti nazionali ed internazionali i prodotti enogastronomici calabresi. La manifestazione vuole valorizzare la regione, non solo come meta turistica, ma anche comedi forte identità culinaria, capace di esprimere qualità, innovazione e radici profonde.