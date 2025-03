Milleunadonna.it - I gioielli di mamma Ingrid Bergman e il Velluto blu di David Lynch: Isabella Rossellini non vince l’Oscar ma sul red carpet strega tutti

Leggi su Milleunadonna.it

Dopo essersi guadagnata la prima nomination della sua carriera con la parte più corta e silenziosa della sua carriera cinematografica,è rimasta senza Oscar ma non ha perso d’eleganza. Candidata come migliore attrice non protagonista per Conclave (il premio è andato a Zoe Saldana di Emilia Perez), per.