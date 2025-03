Superguidatv.it - I film vincitori degli Oscar 2025 da vedere su Sky e NOW: la lista completa

Leggi su Superguidatv.it

La Notteè appena trascorsa regalando anche quest’anno emozioni, trionfi e qualche sorpresa. Per chi vuole rivivere la magia di questa cerimonia, Sky e Now trasmetteranno sui loro canali iprotagonisti di questa 97esima edizione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.: isu Sky e NowSi parte con Anora, il vincitore assoluto di quest’anno, disponibile dal 7 marzo su Sky Primafila. Ildi Sean Baker ha infatti conquistato ben 5 statuette, tra cui Miglior, Miglior Regia, Migliore Attrice Protagonista e Migliore Sceneggiatura Originale. La pellicola segue Ani, una giovane sex worker che si innamora di un ricco ragazzo russo, il quale le promette una vita da favola. Ma non è tutto oro ciò che luccica.Su Sky Cinema e in streaming su Now è già disponibile Dune – Parte Due, spettacolare sequel della saga di fantascienza diretta da Denis Villeneuve.