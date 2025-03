Ilfattoquotidiano.it - I film in sala dall’horror con Hugh Grant al ritorno di Maurizio Nichetti

È dura a inventare un buon horror dall’inizio alla fine. In un pomeriggio piovoso della provincia americana due giovani missionarie mormoni, Chloe East e Sophie Thatcher, fanno proseliti porta a porta imbattendosi in un signore occhialuto e abbastanza inquietante che le imprigionerà con l’inganno nelle segrete della sua magione. Con ruoli già diversificati negli ultimi anni, stavolta, viscido come mai l’avremmo potuto immaginare, cambia completamente registro per mano di due registi. Giunto al suo quintocon questo Heretic, il duo registico Scott Beck e Bryan Woods articola pure abbastanza bene il pastiche per essere un horror per giovani & popcorn. Molta tensione di parola su claustrofobie da prigionia, sì, ma sfrondando i dialoghi tra le due brave protagoniste e un uomo deviatamente erudito dai quali emergono mercificazione della spiritualità e bigottismo come deterrente al desiderio carnale (il concetto di fede viene sfiorato giusto nominandola di sfuggita), l’apice di questa giostrina resta l’attore inglese.