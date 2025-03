Quotidiano.net - I film di Eleonora Giorgi da ricordare

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 marzo 2025 –si è spenta all’età di 71 anni a Roma. Nell’ottobre del 2023 l’attrice aveva dichiarato di essere malata di tumore al pancreas e nel corso dell’anno e mezzo che ha seguito la notizia non ha mai smesso di raccontare, in tv e sui social, il suo percorso di cura e soprattutto di amore familiare. Nel corso della sua carriera, durata circa 50 anni, ci sono più di 40e molte fiction che l’hanno vista tra i protagonisti. Tra i tanti ruoli che ha interpretato, alcuni sono diventati iconici e rimasti nella memoria dei fan. Ecco per quali titoli la ricorderemo maggiormente. CARLO VERDONE: I 60 ANNI DI UN FREGOLI MODERNO / SPECIALE. Sul set con. Accanto all'attrice e a Christian De Sica (suo amico d'infanzia e cognato, ha sposato la sorella Silvia) ha interpretato e girato duedi grande successo: ''Borotalco'' e ''Compagni di scuola''.