Riminitoday.it - I distributori automatici nel mirino dei ladri, raid notturno nell'istituto superiore

Leggi su Riminitoday.it

Sono entrati in azione nel fine settimana, approfittando della chiusura della scuola, per depredare ipresenti. Il colpo è andato in scena al liceo scientifico Einstein di Rimini coi malviventi che, dopo aver forzato una porta, sono entratia.