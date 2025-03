I cottager eliminano i possessori della Coppa d’Inghilterra all’Old Trafford

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-02 21:34:00 Breaking news:La difesa dei campioniil Manchester United è stato eliminato dalla competizione in una drammatica sparatoria di rigore mentre l’eroismo di Bernd Leno ha ottenuto il passaggio di Fulham ai quarti di finale dell’Old.Il gioco si è concluso 1-1 dopo 120 minuti, con Calvin Bassey che ha dato a Fulham un vantaggio del primo tempo prima che Bruno Fernandes sia equalizzato per lo United nella seconda metà.La partita ha visto momenti di alto dramma, con entrambi i portieri che hanno fatto salvataggi cruciali, ma la squadra di Marco Silva ha tenuto il loro nervo nella sparatoria di rigore per progredire.Lo United ha iniziato brillantemente, con Bruno Fernandes e Christian Eriksen hanno testato Leno all’inizio, mentre Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund hanno avuto metà possibilità.