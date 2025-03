Ilrestodelcarlino.it - I conti di una gestione da rivedere. Accumulati oltre 8 milioni di debiti. L’imperativo: ripianare le perdite

per quasi 4nel 2023, per circa 650mila nei primi dieci mesi del 2024: non decolla nell’ex Mercato Coperto la formula Eat&meet che nelle ambizioni voleva creare nel cuore di Reggio un vivace polo della ristorazione e un food market allettante. Il bilancio in rosso del gestore ‘La Galleria srl’ ne è lo specchio, come rivelato dalla testata online ReggioSera. Un buco che giustifica la recente uscita del socio di maggioranza, la portoghese Sierra Developement Holding Bv, controllata dalla multinazionale Sonae Sierra. Il cerino resta in mano, al 100%, all’altro socio: ‘Rei srl’, costituita da Daniele Menozzi (amministratore delegato) insieme ad altri ex dirigenti di Coopsette. Isono un’altra voce dolorosa:e mezzo di euro, di cui 5e 586mila verso soci (4,3verso i portoghesi di Sierra), 925mila verso le banche e 1 milione e 656mila verso i fornitori.