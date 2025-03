Ilgiorno.it - I conti dei sindacati: "Resta poco tempo. Chi investe è salvo"

Leggi su Ilgiorno.it

La cassa ordinaria sta aumentando tantissimo perché siamo di fronte a un rallentamento delle capacità produttive. Questo tipo di strumento è utile nell’immediato, ma si esaurisce entro un anno. Per questo occorre trovare soluzioni serie e strutturali ai problemi, altrimenti c’è il rischio che entro l’autunno con l’esaurirsi della cassa ci si trovi di fronte a richieste di licenziamenti collettivi". Invita a non perdereIvan Comotti, membro della segreteria di Cgil Lombardia, per evitare che tra qualche mese siano ancora in lavoratori, già penalizzati dal ricorso agli ammortizzatori sociali, a dover pagare per intero il prezzo della crisi. Fattori esterni o interni: a cosa dobbiamo questa nuova crisi? "Sicuramente le difficoltà della Germania nel settore dell’automotive e il rallentamento della domanda hanno influito, ma nel caso della Lombardia occorre dire che i processi produttivi non sono partiti, nonostante i fondi del Pnrr, per i mancati investimenti da parte delle aziende.