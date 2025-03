Lanazione.it - I complimenti e gli auguri dell’assessore Federico Scapecchi alla giovane ginnasta aretina Ginevra Bindi, appena convocata in nazionale

Arezzo, 3 marzo 2025 – Ie gliin“Desidero congratularmi con‘farf’ in forzaGinnastica Falciai, per la convocazione nel Team Italia in vista della decima edizione della Aphrodite Cup.sarà impegnata in Grecia dal 21 al 23 marzo e indosserà per la prima volta i colori azzurri in campo inter. Questo grande risultato arriva a ruota del fine settimana svoltosi a Desio e condiviso dacon le migliori ginnaste d’Italia ed è anche frutto dell’ottima prestazione del 22 febbraio a Chieti, in occasione della prima prova del campionatodi Serie A2. In Abruzzo,, insieme alle sue compagne di squadra, ha trascinato la Ginnastica Falciai al secondo posto assoluto.