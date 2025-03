Gamberorosso.it - I 14 migliori Ciliegiolo tra Umbria e Toscana scelti dal Gambero Rosso (con una new entry Tre Bicchieri)

Se dovessimo stilare una lista di quelli che sono i vitigni a bacca nera che vanno per la maggiore nel centro-Italia di certo inseriremmo il sangiovese, il montepulciano, il sagrantino, il cesanese. Ma a queste uve, che sono le più diffuse e protagoniste di diverse denominazioni, anche molto blasonate, se ne accompagnano tante altre a completare un panorama ampelografico che spesso è in grado di regalare belle sorprese. Una di queste è sicuramente il.Il. Le origini del vitignoLe origini delsembra siano antichissime. Qualcuno pensa addirittura sia l'uva utilizzata dagli Etruschi, che abitavano proprio queste zone, per la loro produzione vinicola. Altri invece ritengono che l'uva, il cui nome ovviamente fa riferimento all'analogia olfattiva con la ciliegia, provenga dalla Spagna e sia stata introdotta nel centro-Italia intorno alla seconda metà dell'800 dai pellegrini di ritorno da Santiago de Compostela.