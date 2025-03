Ilgiorno.it - Hub degli archivi, il Tar annulla la variante urbanistica

Il Tarlaal Pgt con cui il Comune voleva sfrattare dopo 12 anni la Cem srl - Centro Ecologico Monza da viale delle Industrie e il progetto per realizzare in quell’area un hub per gli. La guerra di carte bollate con la società che nel 2012 ha ottenuto in affitto l’area agricola da adibire a impianto di autodemolizioni e deposito di rifiuti speciali non pericolosi, va avanti da quando il Comune ha inviato alla Cem nel 2020 la disdetta del contratto di locazione. Ricorsi amministrativi e cause civili al Tribunale di Monza per un contenzioso che ora si arricchisce di una nuova clamorosa pronuncia dei giudici della quarta sezione del Tar lombardo, che ha avallato le richiesteavvocati di Cem, Francesco Basile, Paolo Gattini e Silvio De Stefano. Sotto la lente l’adozione (e successiva approvazione) nel 2022 dellaparziale che modifica il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi del vigente Pgt in merito all’area in questione.