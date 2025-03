.com - Honor UI Agent: l’intelligenza artificiale legge e comprende il tuo schermo

Prenotare un tavolo al ristorante è ancora un problema? Per, la risposta è sì, ma non per molto. Al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, il brand cinese ha svelatoUI, un assistente AI mobile capace dire l’interfaccia grafica (GUI) delloper eseguire attività complesse, come prenotare un ristorante su OpenTable. Un passo avanti verso un futuro in cui gli smartphone non solo rispondono ai comandi, ma agiscono in autonomia.i AI: la nuova frontiera delLa demo di: AI che “naviga” nell’App come un utenteNella demo mostrata a WIRED, l’assistente ha ricevuto un comando vocale: “Prenota un tavolo per quattro persone, stasera, con cibo locale”. Senza accesso al cloud, l’AI ha interpretato “locale” come cucina spagnola (grazie al contesto di Barcellona), selezionato un ristorante su OpenTable e avviato la prenotazione.