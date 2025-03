Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano inizia bene i playoff, male Val Pusteria

I quarti di finale dei2024-2025 dell’ICELeagueno in maniera contrastante per le squadre italiane impegnate in uno dei campionati più importanti dell’sucontinentale.infatti, alla Sparkasse Arena, è riuscita a imporsi con il netto score di 4-1 sull’EC iDM Wärmepumpen VSV facendo sua una gara -1 praticamente a senso unico, aperta dalla rete di Gazley nel primo periodo e poi, nel terzo e ultimo segmento di match, suggellata dalle griffe di Valentine, ancora Gazley e Bradley, con quest’ultimo che in regime di “empty net” (porta vuota avversaria) ha chiuso i conti rendendo vano il tentativo di rimonta ospite sul 3-1.Sconfitta netta, in trasferta, invece per il Val. Sulla pista dell’EC-KAC è arrivato un 4-0 senza storia. Padroni di casa troppo forti a segno subito con Maier e poi in grado di ampliare sempre di più il gap con From e successivamente con Hochegger e Petersen.