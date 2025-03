Ho rifiutato Eurovision perché la faccia ce la metto io Davanti a Giorgio Armani ho detto ‘complimentoni eh!’ Potevo far meglio | Olly lo rivela a Fabio Fazio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia“, caduto il vincolo della Rai che vietava al vincitore di partecipare ad altri show televisivi dubito dopo la vittoria, si è presentato negli studi di “Che tempo che fa”. Il cantautore ha presentato una versione inedita in acustico del brano sanremese, ispirandosi ai momenti live dei suoi concerti quando in un segmento raccoglie i suoi musicisti per esibirsi strumenti e voce.Aha spiegato ildel gran rifiuto aSong Contest 2025, dove invece andrà di diritto il secondo classificato a Sanremo 2025, Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”. “Ho già fatto una comunicazione, in modo informale ho voluto prendere una decisione – ha spiegato– basata sul fatto che la musica è mia, un lavoro di gruppo, ma lace laio”.