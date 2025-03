Liberoquotidiano.it - "Ho preso lo Xanax a Buona Domenica, ecco perché": il dramma privato di Claudio Lippi

, storico conduttore tv, si confessa in una lunga intervista al Corriere e svela un retroscena sul suo passato, quando a fine anni '90 divertiva le famiglie italiane dallo studio di: "Alla prima puntata de Il pranzo è servito, programma che mi aveva lasciato Corrado, restai muto come un ebete. È l'effetto che mi fa il pubblico ancora oggi, per dieci anni disu Canale 5 prendevo lo: avevo attacchi di panico, mi girava la testa e mi aggrappavo al braccio di Laurenti o di Paola Barale". E ancora: "Fiorello era il prediletto di Costanzo, lo amava a dismisura. A mezzogiorno lo convocava a pranzo in camerino. Dal secondo anno, quando Rosario era andato via, quel privilegio toccò a me. Per cinque anni ogni giorno ho mangiato pollo lesso e pomodori, poi bresaola con olio e limone per quattro anni.