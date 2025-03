Rompipallone.it - “Ho pensato al suicidio”: le dichiarazioni scuotono il mondo del tennis

Leggi su Rompipallone.it

Ildelnon se lo sarebbe mai aspettato: sono arrivatemolto forte e cariche di verità.Spesso e volentieri neldello sport, in generale, si celano storie di cui non si sa nulla. Dietro l’atleta c’è sempre la persona, anche se spesso molti se ne dimenticano. Leche sono arrivate in questo senso sono state fortissime e hanno colpito tutti.Non sempre ci si rende conto di quello che può succedere nel ‘dietro le quinte’, per questo unta in particolare ha voluto raccontare anche il rovescio della medaglia.Gomez e i brutti pensieri avuti in più occasioni: ilta si è raccontatoTramite il proprio profilo ‘Instagram’, ilta classe 1996 ha voluto raccontare tutto quello che ha vissuto e l’ha fatto in maniera diretta ma sensibile allo stesso tempo.