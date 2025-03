Ilfattoquotidiano.it - “Ho 39 anni, non sono mai stata baciata e non ho intenzione di fare sesso. Il motivo è molto semplice”: il video della creator Sarah diventa virale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quasi due milioni di like su TikTok e la sua storia: conosciuta come, la 39enne racconta come mai a 39sia ancora vergine e perché non farà mai. Intanto, la prima rivelazione: non è mai. “Ero un po’ ossessionata dai ragazzi quando ero adolescente e ventenne. C’era sempre almeno un ragazzo che mi piaceva”: l’inizio del racconto ripreso da New York Post.Dall’essere attratta da tanti ragazzi a oggi, con un cambiamento non da poco: “Non mi succede più dadi provare interesse per qualcuno ein pace col mio essere single”. Poi la scelta di rimanere vergine e la spiegazione: “Non voglio disturbare la mia pace interiore, perché ci ho messo tanto ad arrivare a questo equilibrio”. Insomma, il timore diè quello che un eventuale prima volta scombussoli la sua vita e la renda più irrequieta.