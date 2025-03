Juventusnews24.com - Highlights Gol Juve Verona: le immagini del match – VIDEO

di Marco BaridonGolin diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Lesalienti deldella 27ª giornata di Serie A 2024/25Ladopo la pesante eliminazione dalla Coppa Italia, sfida in campionato ilin programma lunedì 3 marzo alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono centrare l’accesso alla semifinale in cui affronteranno il Bologna. Qui trovate glie i gol diLIVE.3? TIRO LOCATELLI – Buona occasione per i bianconeri che nasce dai piedi di Yildiz: poi palla a destra per Weah che cerca McKennie. Il pallone però arriva a a Locatelli che da fuori area spedisce alto.4? OCCASIONE SUSLOV – Ci prova in contropiede ilcon Suslov: la conclusione da fuori area però è facile preda di Di Gregorio che para a terra.