Helen Keller e Anne Sullivan sfidarono insieme l’impossibile e rivoluzionarono l’istruzione per i disabili

La storia diè una straordinaria testimonianza di determinazione, insegnamento e innovazione nell’educazione., infatti, divenuta cieca e sorda in tenera età. Nonostante questo, però, riesce a superare le sue limitazioni grazie all’instancabile lavoro della giovane insegnante, dunque, queste due donne hannoil concetto di istruzione per le persone contà, influenzando profondamente il sistema educativo e dando vita all’incredibile storia di Anna dei miracoli.Tutto inizia il 27 giugno 1880 a Tuscumbia, in Alabama, data in cui Hellen nasce senza alcun problema fisico. All’età di 19 mesi, però, perde completamente la vista e l’udito a causa di una malattia. Questa condizione la isola dal mondo esterno, rendendo la comunicazione quasi impossibile.