Hashtag ’facciamopace’ Le cose non dette con qualche rammarico

Si respirava nell’aria, portato dalla brezza leggera che smuove le bandiere dei rioni e del Burlamacco che colorano i terrazzi e le strade della città, e dal calore del sole che ha abbracciato, già dal mattino, la domenica mattina di una Viareggio in preparazione, tra passi, voci, canti scaramantici e turisti che, zigzagando tra carri e carrette in uscita, hanno animato dalle prime ore della giornata di ieri gli hangar della Cittadella. Quel sentimento di pace e di leggerezza, e di sospensione del tempo, anche solo per quelle poche ore in cui Viareggio si tinge di festa, e di un mondo che, fuori, continua a scorrere troppo veloce, troppo frenetico. Un sentimento e un messaggio universale, quello di pace, di cui lo stesso Carnevale in quest’edizione si è fatto portavoce, non solo lanciando, come con un pugno di coriandoli, un inno di speranza per la fine di conflitti mondiali, ma anche costruendo quel mondo di colori, gioia e armonia collettiva che rapisce e unisce.