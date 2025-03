Hanno deciso così Eleonora Giorgi la scelta della famiglia in queste ore drammatiche

Leggi su Caffeinamagazine.it

, celebre attrice e regista italiana, sta affrontando una dura battaglia contro un tumore al pancreas. La diagnosi, resa pubblica nell’ottobre 2023, ha segnato l’inizio di un percorso difficile per l’artista. Nelle ultime settimane, le condizioni di salutesi sono aggravate. Il figlio Andrea Rizzoli, in un’intervista a “La vita in diretta”, ha dichiarato: “Non dobbiamo prenderci in giro, ma possiamo vivere serenamente gli ultimi istanti. Lei sta bene, è cosciente”.Lae gli amici più stretti le sono accanto in questo momento delicato, offrendo supporto e affetto in questo difficile momento. Nonostante la malattia,ha continuato a mostrarsi serena in televisione, condividendo la sua esperienza con il sorriso. Questo stesso atteggiamento positivo lo ha trasmesso anche alla sua, ai figli e al nipotino Gabriele, che qualche giorno fa ha compiuto gli anni, accettando con coraggio quella che, purtroppo, sembra essere una fine ormai vicina, come detto qualche giorno fa da Barbara Palombelli.