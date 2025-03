Iltempo.it - Halle Berry bacia Adrien Brody: il video che manda in tilt i fanatici del woke

infiammano il red carpet della notte degli Oscar 2025. L'attrice ha sorpreso il collega, vincitore della statuetta come miglior attore protagonista per 'The Brutalist',ndolo sulle labbra. L'artista ha replicato così quanto avvenuto 22 anni prima, durante la notte degli Oscar del 2003, quando, ricevendo il prestigioso premio come miglior attore protagonista per 'Il Pianista' dalle mani di, sorprese l'attrice con un bacio sulle labbra. Su X la diva ha postato ilche mostra il gesto e ha scritto: "Sorpresa! Devo prendemi una rivincita". Nel dibattito sulla retoricache tiene banco negli Usa, c'è anche chi attacca gli Oscar per queldi due decenni fa: "Non aveva il permesso dirla, è disgustoso e l'Academy non dovrebbe tenerlo in archivio, tanto meno come momento 'preferito'.