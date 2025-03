Movieplayer.it - Halle Berry bacia Adrien Brody agli Oscar 2025 restituendo il bacio appassionato di 22 anni fa

ha restituito il focosodatole danel corso della cerimonia del 2003, dopo che l'attore aveva vinto l'per Il pianista.ha "restituito" adil focosoche l'attore le scoccò 22fa per festeggiare l'come miglior attore protagonista conquistato nel 2003 per Il pianista. La storia si è ripetuta nella notte americana, con la nuova vittoria di, stavolta per The Brutalist. Il duo ha ricreato così il celebredi 22fa conche ha condiviso la scena sul suo account Instagram scrivendo: "Sorpresa @!! Dovevo restituirti qualcosa ????". Anche l'account Instagram ufficiale degli Academy Award ha condiviso ilin un video in cui vediamoche si avvicina .