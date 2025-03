Liberoquotidiano.it - Hai mai avuto la sensazione di buttare via soldi in marketing e pubblicità?

Lanci la campagna, aspetti i risultati. e niente. Visualizzazioni? Ci sono. Clic? Anche. Magari anche qualche commento entusiasta. Ma le vendite? Il deserto. Il telefono non squilla. Il carrello resta vuoto. Il fatturato non si muove. Allora inizi a farti domande: - È colpa del budget? - Forse devo cambiare target? - Meglio abbassare il prezzo? E così provi a cambiare tutto: testi, immagini, messaggi, offerte. Un ritocchino qua, uno là. Sperando che, questa volta, funzioni. Ma ecco il punto: e se il problema fosse un altro? E se la vera domanda non fosse “Cosa devo cambiare?”, ma “Perché ho fatto questa scelta in primo luogo?” E non è solo una tua. Questo errore è più diffuso di quanto immagini. Un brand di cosmetici ha investito 25.000€ in ads, ma le vendite sono rimaste a zero.