Guida TV Sky e NOW 2 - 8 Marzo: Pechino Express 2025, The Equalizer 3 - Senza Tregua

TV SKY / NOW 2 - 8Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 2alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW disponibile anche on demand, va in onda POVERE CREATURE. L’acclamato regista Yorgos Lanthimos dirige per la seconda volta Emma Stone in un’esplosiva pellicola fantastica che nel 2024 ha ottenuto 4 Oscar® e 2 Golden Globe, tra cui quelli alla Stone, oltre al Leone d’oro al Festival di Venezia 2023.