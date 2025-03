Bollicinevip.com - GUESS inaugura la Fashion Week con un gala al MUDEC

lacon un esclusivoalUn evento spettacolare per anticipare la settimana della modaCreation of a diva PH PressLunedì 24 febbraio, il– Museo delle Culture di Milano ha fatto da cornice a un evento esclusivo organizzato da, che ha scelto di aprire in anticipo la Milanocon una serata straordinaria dedicata alla mostra fotografica “THE CREATION OF A DIVA”. L’esposizione, disponibile al pubblico dal 17 gennaio presso lo spazioPhoto, ha celebrato l’essenza creativa del brand con una retrospettiva unica.Un viaggio emozionante nell’universo diL’evento, ideato dacon la consulenza del curatore Massimiliano Capella, ha permesso di esplorare l’eccezionale visione artistica di Paul Marciano e l’evoluzione del marchio.