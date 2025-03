Iltempo.it - "Guerra" delle piazze: la sinistra si spacca. Conte si defila, Calenda con pochi intimi

Per invocare l'unità di fronte allo spettro di un asse Meloni-Trump che possa fare da ponte tra Europa e Usa, lascende in trediverse. Che non solo sono destinate a non mescolarsi, ma si odiano tra loro. Ieri quella dei centristi a Roma e in altre trenta città italiane per un totale di diecimila manifestanti dichiarati da Carlo, il principale promotore. Anche se a Roma, quella principale, dove c'è il leader, sono solo qualche centinaio. Obiettivo dell'iniziativa: chiedere un maggiore impegno militare a fianco di Zelensky e dell'Ucraina. Tra due settimane, sabato 15, invece, andrà in scena quella proposta da Michele Serra con la sostanziale adesione del Pd di Elly Schlein, genericamente per l'Europa e contro Trump. Il 5 aprile, invece, quella di Giuseppeche porterà il Movimento Cinque Stelle a manifestare per il disimpegno dall'Ucraina, per togliere fondi alla difesa e sostenere il processo di pace proprio come detto da Trump.