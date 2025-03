Game-experience.it - GTA 6, John Cena ha pubblicato un’immagine del gioco… perché l’ha fatto?

Leggi su Game-experience.it

ha sorpreso tutti pubblicando su Instagram l’immagine ufficiale di GTA 6, senza alcun commento o spiegazione. E come sarebbe stato lecito attendersi, questo gesto all’apparenza innocuo, ha immediatamente acceso il dibattito tra fan e appassionati: si tratta di un indizio sul suo possibile coinvolgimento nel gioco, oppure è solo un modo per esprimere il suo entusiasmo per il titolo più atteso dell’anno? Il post, come sempre nello stile di, è stato caricato senza didascalia, lasciando spazio a mille interpretazioni.Il contesto, però, offre una chiave di lettura più chiara. L’ex campione WWE è stato protagonista di un momento storico durante Elimination Chamber 2025, quando ha compiuto il tanto atteso “turn heel”, cambiando completamente il suo personaggio dopo oltre due decenni di carriera.