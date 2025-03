Iodonna.it - Grazie alla nuova tendenza ballerina che porta in passerella: tutù, scaldamuscoli e ballerine con nastri in raso.

La stagione Primavera-Estate 2025 scende in pista con laballetcore (). Di cosa si tratta? Un termine, coniato dGen Z, per definire uno stile che prende spunto dal mondo della danza. Un’ispirazione nonnel mondo della moda, basta pensare allo stilista britannico naturalizzato statunitense Charles James amato, negli anni 40? e 50?, proprio per i suoi sartoriali abiti da ballo, ocreazioni di Christian Dior nel dopoguerra. Primavera-Estate 2025.