Terzotemponapoli.com - Gravina: Rivoluzione in FIGC

: Nuove Nomine e Prospettive per il Calcio ItalianoIl Consiglio in sessioneIl Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha segnato una svolta importante. Durante l’assemblea odierna sono state annunciate numerose nomine e decisioni strategiche. La seduta, aperta alle 11.30 dal presidente Gabriele, ha visto la partecipazione attiva di consiglieri e rappresentanti di tutte le anime del calcio italiano. Le novità sono state molteplici e hanno riguardato tanto l’organizzazione interna quanto le prospettive future del movimento calcistico.: Elezioni ai Vertici della FederazioneNuovi Vice PresidentiIl Consiglio ha eletto due nuovi Vice Presidenti federali. Umberto Calcagno e Daniele Ortolano sono stati scelti per rafforzare la leadership della. Calcagno, nominato in veste di vicario, rappresenta una figura di riferimento per le decisioni operative.