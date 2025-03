Ilveggente.it - Gratta e Vinci col furto: la richiesta è pazzesca

, è successa una cosa completamente inaspettata: dopo ilè arrivata unaalla quale anche voi stenterete a credere.Se ne stava in tutta tranquillità nell’abitacolo della sua automobile quando, all’improvviso, due persone hanno aperto la portiera e gli hanno sottratto lo zaino che aveva adagiato sui sedili posteriori. A quel punto sono scappati di fretta e furia, facendo perdere qualunque traccia. Non erano molto lontani dal luogo del misfatto, però.col: la– ilveggente.itI due malviventi, protagonisti di questa storia che arriva da Tolosa, in Francia, erano ad una manciata di metri dal luogo in cui era posteggiata l’automobile con a bordo il povero malcapitato. Nel momento in cui si sono resi conto che lo zaino trafugato conteneva un portafogli con, al suo interno, una carta di credito in corso di validità, si sono precipitati presso la tabaccheria più vicina per fare un po’ di rifornimento.