Superguidatv.it - Grande Fratello, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 3 marzo 2025. Nomination, eliminati e sondaggi

Leggi su Superguidatv.it

, torna ilcondotto da Alfonso Signorini in prima serata su5. In studio presenti anche Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, le opinioniste di questa edizione, a cui tocca commentare le vicende e i rapporti dei concorrenti all’internocasa. Infine immancabile la presenza di Rebecca Staffelli pronta a dare voce ai sentiment dei social. Analizziamo tutte lepuntata di questa sera.su5, latrentaseiesima puntata del 3Questa sera,, dalle ore 21.34, torna il2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su5. In vistafinale annunciata per31si stringe sempre di più il cerchio sui concorrenti finalisti.