361magazine.com - Grande Fratello: Spoiler pre-puntata! Doppia eliminazione e segreti svelati, ma il caso Codacons si infittisce

Unaa sorpresa e il mistero tra Shaila e Lorenzo. Intanto ilsolleva nuovi sospetti sul televoto, alimentando dubbi e polemiche sulla trasparenza del giocoLunedì 3 marzo,promette unaricca di colpi di scena. Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi saranno a rischio nella, ma la serata non finisce qui. La scelta di Zeudi, legata al suo passato, avrà un impatto importante, mentre tra Shaila e Lorenzo un segreto misterioso sta per essere svelato, alimentando ulteriori tensioni.Intanto, fuori dalla casa, ilnon smette di far discutere. Le numerose segnalazioni su un presunto televoto truccato alimentano il malcontento tra i telespettatori, mettendo in dubbio la trasparenza del reality. A questo punto, la domanda che tutti si pongono è se davvero il gioco si stia svolgendo secondo le regole, o se ci siano forze esterne a manipolare le sorti dei concorrenti.