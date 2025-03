Isaechia.it - Grande Fratello, Perla Vatiero e Alessio Falsone sempre più complici: le mosse social che alimentano il gossip

Rumorpiù insistente quello che riguarda un presunto “flirt” in corso tra.I due ex inquilini del, all’interno della Casa, avevano già fatto sognare parecchi fan che volevano vederli insieme, come coppia. In moltissimi infatti avevano notato un certo feeling tra i due ragazzi, dettato da sguardi, battute e anche qualche piccola incomprensione. Tutto ciò aveva smosso il pubblico affezionato al reality show ed erano nate anche delle fan base di “coppia”: i Falsiero. Purtroppo però, come ormai ben noto, all’interno della Casa, viveva anche Mirko Brunetti, ex storico di. Ed è proprio qui che i due ex fidanzati avevano ritrovato la loro armonia di coppia uscendo dal reality più uniti che mai.La loro relazione però volge ben presto al termine e, se da una parte Mirko sembra aver trovato la pace e la serenità tra le braccia di una nuova donna (Silvia Ghio), dall’altraancora non è uscita allo scoperto con nessuno e anzi ha addirittura messo da parte la sua vita sentimentale.