Isaechia.it - Grande Fratello, parla il papà di Giglio: “Se vedesse le foto di Yulia con il suo ex potrebbe arrabbiarsi ma…”

Ildi Lucali, conosciuto ormai da tutti come, è stato ospite oggi di una nuova puntata della trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio.Qui, intervistato da Giada Di Miceli, Filippoli ha così commentato la permanenza del figlio all’interno della Casa dele soprattutto la sua lontananza dalla fidanzataBruschi e di tutti i recenti gossip che la riguardano:Sì, sembra si stia comportando bene con le altre ragazze all’interno della Casa. Sono tutte impegnate (scherzo). Io sono concentrato su di lui, altre domande non me le pongo. Le vicende che riguardano? Ho visto anche io queste cose, sono invaso da queste immagini che mi mandano amici e amiche. Io non cerco sui social perché diventa più difficile fare paragoni però me le mandano e le vedo anche io.