Grande Fratello le anticipazioni della trentaseiesima puntata | un segreto intimo e una seconda eliminazione a sorpresa

Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nelle vesti di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web.La finale del reality si avvicina sempre di più e per questo motivo questa sera ci sarà una doppia, ma non solo.Zeudi Di Palma, infatti, verrà messa di fronte ad una scelta inaspettata, mentre Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato verranno messi alle strette per confessare il presuntoche li lega (ve ne avevamo parlato QUI), come riportato da Mattino Cinque:Un’anticipazione da dare per ladi questa sera del: assisteremo a una doppia, Zeudi sarà messa davanti ad una scelta particolarmente complicata.