Grande Fratello il sondaggio del 3 marzo | chi rischia?

Alquesta sera ci sarà il televoto eliminatorio: chi tra Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palmal’eliminazione dal gioco?Al via questa sera una nuova puntata del reality show Il. Tra chiarimenti di liti, coppie che scoppiano e poi si ricongiungono, emozioni e sorprese, Alfonso Signorini decreterà l’esito del televoto eliminatorio. In nomination ci sono cinque concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma. Chi tra loro dovrà dire per sempre addio al?Leggi anche–>, Beatrice Luzzi senza freni su Lorenzo ed HelenaStando ai sondaggi web del portale ForumFree, la modella Helena Prestes è ancora una volta la super favorita con una percentuale del 67 per cento.