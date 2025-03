Superguidatv.it - Grande Fratello, Helena e Shaila: nuovo scontro tra le “regine” della casa | Video Mediaset

Nuova lite altra, anche se questa volta le due perdono le staffe durante una gita fuori porta in un campo da golf. Ecco cosa è successo.: loin un campo da golfDurante una gita fuori porta concessa dalad alcuni concorrenti,hanno una dura lite in un campo da golf. Alfonso Signorini dallo studio domanda: “mi sembra chetu abbia voluto fare la polemica a tutti i costi con“, ma la moreplica “le ho fatto un complimento, ma lei subito dopo ha detto che rosico che si sono lasciati. A me è dispiaciuto, ho fatto un commento, ma dovevo chiuderla li. Pensa che rosico, ma non ho avuto alcuna storia con Lorenzo”.ribatte: “tu rosichi appena vedi che ci separiamo e ci godi, la sua vincita è questo: Lorenzo viene messo in cattiva luce, l’amore va preservato.