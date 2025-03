361magazine.com - Grande Fratello, Beatrice Luzzi senza freni su Lorenzo ed Helena

ha risposto alle domande dei fan sui social e non si è risparmiata suednelle scorse ore si è concessa ai fan aprendo un box domande su Instagram e ha risposto alle domande che le sono arrivate in particolare suSpolverato ePrestes. L’opinionista non si è risparmiata e sui due gieffini ha detto: “Lui narcisista aggressivo; lei offende le donne”.Sempre su Spolverato, stavoltanon si è risparmiata, lanciando anche qualche frecciatina:“Lo commento ogni qual volta me ne viene data la possibilità. E non solo al GF. Ho sempre detto che è un giocatore ossessivo, un narcisista aggressivo e poco generoso nei confronti della propria compagna. L’ho difeso e immunizzato solo rispetto a giudizi omofobi riportati, scorrettamente, dall’esterno”.