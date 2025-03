Ecodibergamo.it - Gorle, nuova viabilità: si inizia con i varchi. Scuole chiuse, situazione tranquilla - Foto e video

LA DECISIONE. Non si passa dagli accessi da via Trento e da via Martinella per i non residenti. Eccezione per chi accompagna i figli a scuola. Dopo il ponte di Carnevale, mercoledì la vera prova del nove.