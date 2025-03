Bergamonews.it - Gorle, chiusi i varchi di via Martinella e via Trento: ma il vero test sarà da mercoledì

È partita puntualissima alle 7 di lunedì 3 marzo la sperimentazione viabilistica del Comune diche ha scelto di chiudere idi ingresso al paese in viae in corrispondenza della rotonda di via.Si tratta di due strade spesso utilizzate dagli automobilisti diretti verso Bergamo per evitare le code lungo la Provinciale 35 che collega Nembro con il capoluogo.All’incrocio tra viae via Quasimodo, gli utenti non residenti provenienti da Torre Boldone non potranno accedere a, stesso provvedimento alla rotonda di viaper gli automobilisti provenienti da Ranica: due scorciatoie note ai pendolari della valle. Nei tre mesi della sperimentazione nei due punti di blocco saranno presenti agenti della polizia locale e personale ausiliario.“La situazione è diventata insostenibile – recitava il comunicato diffuso dall’amministrazione -.