Gollini vittima di un furto, forzata la sua auto: rubata una borsa e il pc

Non ha di certo potuto festeggiare la fondamentale vittoria contro il Como come avrebbe voluto il portiere della Roma Pierluigi. L’estremo difensore giallorosso, arrivato nella Capitale nel corso del mercato invernale, è stato infattidi una disavventura. Stando infatti a quanto riportato da Sportface in un post su X, durante la notte infatti l’del classe ’95 è stata de, dopo che un ladro ne avrebbe spaccato il finestrino. Il mezzo diera parcheggiato in pieno centro – più precisamente in via di Porta Pinciana – con la Polizia, avvertita proprio dallo stesso portiere – che starebbe già indagando riguardo questoavvenuto da parte di ignoti. Dalle prime ricostruzioni di quanto accaduto sembrerebbe che all’ex Genoa ed Atalanta sarebbe stata sottratta unagriffata – probabilmente di Louis Vuitton – con al suo interno un pc portatile e tre magliette da calcio.