Golf PGA Tour | exploit Highsmith si aggiudica il Cognizant Classic dopo aver rischiato l’eliminazione

Epilogo a sorpresa nel, valido per il PGAdi, che ha visto la vittoria di Joe. Il 24enne statunitense, infatti, ha compiuto una rimonta clamorosache avevadi non superare il taglio al termine del secondo giro. Proprio lì, nella giornata di venerdì,ha dovuto affrontare il putt decisivo del weekend in condizioni a lui non congeniali. Un colpo che sbaglia spesso (“è il peggior putt che vorresti”, ha spiegato), ma che stavolta è entrato per piazzare il par che gli ha permesso di rimanere in gara.Se non lo avesse realizzato,avrebbe dovuto salutare il torneo e per la quarta volta in sei occasioni si sarebbe fermato al taglio. Da lì in poi, Joe ha beneficiato di una ritrovata lucidità che lo ha fatto risalire in classifica fino a vincere il torneo, il primo della sua carriera nel circuito, cosa che gli permette di iniziare la settimana al numero 59 del ranking mondiale.