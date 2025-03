Golf la storia di Ryan Peake | dal carcere all’Open Championship

Leggi su Sportface.it

Lo sport, si sa, è sempre in grado di regalare grandi storie di successi, di riscatto sociale e di redenzione. E quella dinon è certo da meno: è ladi una giovane promessa delche ha poi perso la via ritrovandosi nel vortice delle brutte conoscenze, finendo per passare diversi anni in prigione. Ma è anche ladi chi, proprio ripartendo dal, è riuscito a riemergere da quelle situazioni difficili, tanto da aprirsi le porte dell’apice del professionismo.Sì, perché il 31enne australiano è fresco vincitore del New Zealand Open. Ma non solo, perché questo successo gli ha spalancato le porte dell’Open2025 che si terrà tra il 17 e il 20 luglio prossimi al Royal Portrush, in Irlanda del Nord. Nientemeno che il Major più antico e ambito al mondo. Un’autentica “svolta della mia vita”, come ha dichiaratodopo essersi imposto al Milbrook Resort di Queenstown.